Dobra vest je da postoje jednostavni trikovi koji vam mogu pomoći da već na pijaci ili u prodavnici procenite da li je lubenica zaista slatka i sočna.

Stručnjaci ističu da se pri izboru ne treba voditi samo izgledom kore. Mnogi misle da tamnozelena boja garantuje kvalitet, ali to nije najvažniji pokazatelj.

Pogledajte žutu mrlju

Prvi detalj na koji treba obratiti pažnju jeste takozvana poljska mrlja – mesto na kojem je lubenica ležala na zemlji dok je sazrevala.

Ako je ta mrlja velika i intenzivno žute boje, to je dobar znak da je plod dovoljno dugo sazrevao na suncu. Ukoliko je mrlja bela ili svetlozelena, postoji velika verovatnoća da je lubenica ubrana prerano i da neće biti dovoljno slatka.

Težina je važnija od veličine

Mnogi biraju najveću lubenicu misleći da je upravo ona najbolja, ali stručnjaci upozoravaju da je važnije koliko je teška u odnosu na svoju veličinu.

Pošto se zrela lubenica sastoji od više od 90 odsto vode, trebalo bi da deluje iznenađujuće teško kada je podignete. Ako je velika, a pritom lagana, moguće je da je unutrašnjost suva ili sunđerasta.

Poslušajte zvuk

Jedan od najpoznatijih trikova jeste kuckanje po kori, ali važno je obratiti pažnju na zvuk.

Lagano kucnite prstima ili pesnicom. Ako čujete pun, zvonak i elastičan ton, velika je verovatnoća da je lubenica zrela i puna soka. Nasuprot tome, potmuo ili prazan zvuk može ukazivati na to da je plod prezreo ili da je izgubio deo svoje svežine.

Kombinovanjem ova tri jednostavna pravila – proverom žute mrlje, težine i zvuka – znatno ćete povećati šanse da kući ponesete slatku, sočnu i potpuno zrelu lubenicu, bez neprijatnih iznenađenja nakon sečenja.