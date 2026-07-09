Veliki požar zahvatio je proizvodni pogon u mestu Kaločori, nedaleko od Soluna, nakon što se vatra sa otvorenog prostora proširila na unutrašnjost objekta. Na terenu je veliki broj vatrogasaca, dok iz vazduha u gašenju učestvuje i helikopter.

Plamen zahvatio pogon, vatrogasci vode tešku borbu

Prema navodima grčkog lista Katimerini, požar je najpre izbio u dvorištu proizvodnog pogona, u blizini plaže u Kaločoriju.

Vatra je zahvatila otpadni materijal, suvu travu, drvene palete i plastiku, a potom se proširila i na unutrašnjost objekta.

U gašenju učestvuju 23 vatrogasca sa devet vatrogasnih vozila, dok podršku iz vazduha pruža helikopter.

Na terenu su angažovani i vatrogasno vozilo iz opštine Delta, kao i cisterne sa vodom iz regiona Centralne Makedonije.

Dron iz vazduha prati svaki pokret vatre

Grčke službe koriste i specijalni dron opremljen optičkom i termalnom kamerom, koji u realnom vremenu prati širenje požara.

Prikupljeni podaci prosleđuju se Jedinstvenom koordinacionom centru za operacije i upravljanje krizama (ESKEDIK), koji koordinira akcijom gašenja.

Na lice mesta upućeni su i pripadnici istražne jedinice za borbu protiv podmetanja požara iz Soluna, koji će utvrditi kako je došlo do izbijanja vatre.

Za sada nema informacija o eventualno povređenim osobama.

Požar je zahvatio industrijsku zonu u blizini Soluna i izazvao veliku intervenciju vatrogasnih službi. Nadležni pokušavaju da spreče dalje širenje plamena, dok će istraga utvrditi uzrok izbijanja požara.

Grčka se i ovog leta suočava sa povećanim rizikom od požara zbog visokih temperatura, suše i jakog vetra. Tokom letnjih meseci vatrogasne službe širom zemlje gotovo svakodnevno intervenišu na desetinama lokacija kako bi sprečile širenje velikih požara.

Izvor: Katimerini