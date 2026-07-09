Zbog požara koji zahvataju delove grčke, turistima su danas stizale poruke upozorenja. Kako navodi Fejsbuk stranica Grčka info, Srbi koji trenutno borave u Solunu primili su hitno SMS upozorenje putem sistema 112 zbog požara u području Kalohori, u Solunskom regionu.

"Istu poruku dobili su određeni turisti u Nea Kalikratiјi. Požar niјe blizu Kalikratiјe već oko 60 kilometara udaljen. Civilna garda obaveštava da se dim kreće ka određenim područjima. Ostanite unutra, zatvorite vrata i prozore i pratite uputstva odgovaraјućih usluga. Nema razloga za brigu, a nadamo se da će tako i ostati," navodi se u objavi na Fejsbuk stranici "Grčka info".

Nema mesta panici

Ovakve poruke deo su uobičajene prakse grčkih službi. Naime, obaveštenja se redovno šalju svima koji se nalaze u ugroženim područjima, kako bi ih blagovremeno upozorile na potencijalnu opasnost i dale im uputstva za bezbedno ponašanje.

(grčka info)