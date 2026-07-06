Skoro 156 miliona ljudi u dve trećine istočnog dela zemlje bilo je pod upozorenjem na vrućine koje je u subotu izdala Nacionalna meteorološka služba, prenosi NBC News.

“Toplotna kupola” koja se formirala, gurala je vazduh nadole, zagrevajući ga dok se spuštao, što je rezultiralo temperaturama koje su na nekim mestima premašile 38 stepeni Celzijusa, uključujući Distrikt Kolumbija, Norfok u Virdžiniji i Rali u Severnoj Karolini.

U Vašingtonu, koji je bio domaćin proslave “Pozdrav Americi 250“ u Nacionalnom tržnom centru povodom 4. jula i 250 godina američke nezavisnosti, intervenisali su zaposleni u hitnim službama i pripadnici Nacionalne garde kako bi pružili pomoć ljudima zbog tegoba povezanih sa velikom vrućinom.

Svečanosti povodom praznika su takođe odložene nakon što je Agencija za nacionalnu bezbednost i upravljanje vanrednim situacijama pozvala posetioce da odmah potraže sklonište zbog jake grmljavine, a posetioci festivala su požurili u bele šatore da se sklone.

Predsednik Donald Tramp održao je govor četiri sata kasnije, a nakon njegovog izlaganja, ponovo je počela da pada slaba kiša tokom masivnog vatrometa.

Za više od 72 miliona ljudi, od delova Misurija do Pensilvanije, u subotu je izdato upozorenje na grmljavinu, kao i na olujni vetar.

U više država, od Oklahome do Konektikata, zabeleženi su nestanci struje koji su pogodili više od 1,3 miliona korisnika, prema podacima sajta za praćenje komunalnih usluga PowerOutage.us.

U Džordžiji je više od 16.000 korisnika bilo bez struje, dok je u Mičigenu više od 305.000 ljudi ostalo bez električne energije.

Broj osoba umrlih od posledica vrućine u Nju Džersiju porastao je u subotu sa 19 na 22, rekla je portparolka državnog zdravstvenog odeljenja Dalja Evais.

Ona je dodala da su se smrtni slučajevi, uglavnom ljudi između 30 i 80 godina, dogodili u 10 okruga, pretežno u centralnim i severnim delovima države.

Ranije u subotu, komesar za zdravstvo Rejnard Vašington rekao je da su mnogi od preminulih nađeni u kućama bez klima uređaja, prenosi Tanjug.

Još tri žrtve ekstremnih vrućina pronađene su u Ilinoisu, Nju Orleansu i Misisipiju, preneo je NBC.