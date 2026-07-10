Blokaderka Sofija Todorović koja se u program N1 uključila iz Podgorice, obrušila se na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ocenjujući da je njegovo ogrtanje srpskom zastavom tokom zasedanja Generalne skupštine UN bilo beskrupulozan i sramni performans, uz tvrdnju da je takva politika nanela štetu Srbiji.

Na pitanje voditelja da li će njena generacija doživeti da Srbija prizna genocid u Srebrenici, Todorovićeva je navela da je ponosna što, kako je rekla, među mladima postoje ljudi koji o tome javno govore.

"Postoje pojedine opozicione partije koje o tome govore na adekvatan način, ne negirajući kvalifikaciju zločina i zapravo ne praveći od priče o Srebrenici priču o budućnosti Srbije", rekla je Todorovićeva.

U nastavku razgovora, na pitanje kako joj je da živi u Srbiji, voditelj medija poznatog po širenju bezočne blokaderske propagane je naveo da u zemlji, kako je formulisao, "toliko ratnih zločinaca slobodno hoda i živi", na šta je Todorovićeva odgovorila:

"Mislim da je većini ljudi veoma lako zato što u Srbiji ne postoji svest o tome".

Poseban deo razgovora bio je posvećen nastupu predsednika Srbije u Ujedinjenim nacijama tokom rasprave o rezoluciji o Srebrenici, kada se predsenik Vučić lavovski borio Srbiju i srpski narod i ogrnuo srpskom zastavom.

Za blokaderku Vučićeva borba u UN je „beskrupulozan i sraman performans".

„Ja to ogrtanje zastavom zaista smatram kao jedan beskrupulozni i sramni performans koji politički Srbiji nije doneo apsolutno ništa. Kao što vidimo, Srbija u tom smislu trpi posledice te jedne sramne kampanje”, rekla je ona, prenosi Politika.

Prema njenim rečima, tim postupanjem postupano je suprotno interesima koje nameće budućnost i ukinuta je jedna šansa koju je Srbija imala da pokaže šta je za nju mir na širem planu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom zasedanja Generalne skupštine UN u maju 2024. godine nosio srpsku zastavu u sali, ističući da se Srbija protivi usvajanju rezolucije o Srebrenici jer smatra da ona nepravedno stigmatizuje srpski narod, dok su vlasti u Beogradu više puta ponovile stav da Srbija ne negira zločine, ali odbacuje svako nametanje kolektivne krivice srpskom narodu.

Da podsetimo, Sofija Todorović je ranije izjavila da lažna država Kosovo treba da dobije stolicu u UN.

– Smatram da Kosovo apsolutno treba da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama (UN) i Srbija se na to obavezala na različite načine - rekla je Todorović.