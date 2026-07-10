Na tržištu povoljnih nekretnina pojavio se još jedan zanimljiv oglas koji bi mogao da privuče pažnju kupaca koji žele kuću u blizini Beograda. U Fejsbuk grupi "Nekretnine kuće, imanja, vikendice, apartmani" oglašena je prodaja kuće u Umčarima, u opštini Grocka, po ceni od 25.000 evra.

Lokacija je posebno zanimljiva zbog blizine auto-puta, što omogućava brz i jednostavan dolazak do Beograda i drugih gradova.

Kuća od 80 kvadrata na placu od 6,5 ari

Prema navodima iz oglasa, kuća ima 80 kvadratnih metara, a nalazi se na placu od 6,5 ari, koji pruža dovoljno prostora za dvorište, baštu ili dodatne sadržaje.

Vlasnik navodi da je:

parcela u vlasništvu 1/1 ,

, priključena gradska voda,

na placu postoji i bunar,

objekat predat na legalizaciju,

plac očišćen i uređen.

U oglasu je navedeno da trenutno nema priključka za struju.

Mirno mesto sa odličnom povezanošću

Umčari su jedno od većih naselja u opštini Grocka i nalaze se na oko 40 kilometara od centra Beograda. Zahvaljujući neposrednoj blizini auto-puta Beograd–Niš, ovo mesto je pogodno za svakodnevno putovanje do prestonice.

U naselju se nalaze prodavnice, škola, ambulanta i drugi sadržaji neophodni za svakodnevni život, dok mirno okruženje privlači one koji žele da pobegnu od gradske gužve, a da pritom ostanu dobro povezani sa Beogradom.

Prema navodima vlasnika, nekretnina je pogodna za porodični život, vikendicu ili kao investicija.

Tražena cena iznosi 25.000 evra.