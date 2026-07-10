OVAN

POSAO: Niste sigurni kojim poslovnim putem da krenete: utabanim i proverenim stazama ili novim, neistraženim područjem. Preuzimate rizik i odlučujete se za drugu varijantu.

LJUBAV: U polju braka je prisutan disbalans. Druga strana se mnogo više trudi oko vas i želi da poboljša odnos. Sa vaše strane ne postoji adekvatan doza interesovanja za partnera.

ZDRAVLJE: Mogući su ozbiljni problemi sa nervima. Skloni ste menjanju raspoloženja. Ono može da varira od osećanja neraspoloženja i depresije do veće nervoze.

BIK

POSAO: Prezadovoljni ste kakao napreduje zajednički projekt sa inostransim saradnicima. Imate slične ideje, slične poglede na posao, kao i ciljeve. Druga strana je takođe zadovoljna.

LJUBAV: Veza je pred izazovom. Uglavnom ste vi zaslužni što je veza ušla u ovaj stadijum. Tvrdoglavi ste i ne želite da priznate svoje greške nit da ih ispravite. Partner je povređen.

ZDRAVLJE: Zdravlje je zadovoljavajuće. U slučaju da ste donedavno imali bilo kakvih zdravstvenih problema, sada se stanje stabilizuje. Osećate priliv energije. Osećate se snažno.

BLIZANCI

POSAO: Posao se sasvim solidno odvija. Ono što vam ruši raspoloženje je nepovoljna finansijska situacija. Očekujete dobitak, ali on ne stiže. To vas prilično brine.

LJUBAV: Prilično ste komunikativni i orni za nova poznanstva. To se upravo i dešava. Upoznajte osobu koja vam deluje prilično ozbiljno, zrelo i odgovorno. Dopada vam se.

ZDRAVLJE: Osećate nedostatak energije. Prilično ste umorni. Previše ste se istrošili i sada osećate fizički, ali i psihološki premor. Za vas je najbolja stvar da se dobro odmorite.

RAK

POSAO: Prezadovoljni ste situacijom na poslu. Prija vam kada vidite da se uloženi trud vraća. Nastavljate dalje istim tempom svesni da vas nakon uloženog truda čeka javni uspeh.

LJUBAV: U oblasti ljubavi nema novih dešavanja. Niti vama neko prilazi, niti vi imate energiju da se posvetite ovoj oblasti. Prihvatate samoću kao normalnu prolaznu fazu.

ZDRAVLJE: Ne osećate se najbolje. Fizička snaga je u padu, a u psihološkom smislu ste u minusu. Ono što je najgore nemate dovoljno volje i snage da pokušate išta da promenite.

LAV

POSAO: Posao se odvija na zadovoljavajući način. Sve ste detaljno isplanirali, popunili rupe za koje ste mislili da mogu da nastanu. Jedini problem je ograničena finansijska situacija.

LJUBAV: Prezadovoljni ste vezom. Zaljubljeni ste. Pokazujete voljenoj osobi kolikovam je stalo do nje. Obasipate je pažnjom. Imate utisak da veza može da preraste u bračni odnos.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Potrebno je da obratite pažnju na više stvari: na srce, pritisak i nervni sistem. U slučaju bilo kakvih simptoma reagujete momentalno.

DEVICA

POSAO: Odnos sa kolegama nije najbolji. Smatrate da je u redu da imate različite poglede i pristupe poslovnim obavezama. Međutim, smetaju vam komentari koji su maliciozni.

LJUBAV: Veza odlično napreduje. Partner je u potpunosti posvećen vašem odnosu. Slično osećate, tako da dan provodite čineći jedno drugom srećnim. Želite da veza večno traje.

ZDRAVLJE: Čulo vida je oslabljeno. Deluje da previše koristite tehnologiju tako da je to stalno gledanje u ekran negativno uticalo na čulo vida. Posetite oftamologa.

VAGA

POSAO: Totalno ste zadovoljni kako se posao razvija. Sve ste pažljivo isplanirali i držite pod kontrolom. Sa nadređenom osobom imate problem zbog nepotrebnog mešanja.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom je očajna. Još veći problem je što ste odustali od rešavanja problema. Imate utisak da štagod rekli ili uradili druga strana će vas kritikovati.

ZDRAVLJE: Zdravlje je odlično. U suštini ne treba da menjate svoje navike po pitanju zdravlja pošto je očigledno da daju odlične rezultate. Osećate se snažno i zdravo.

ŠKORPIJA

POSAO: Na poslu iskrsavaju nenadano veći problemi. Shvatate odmah o čemu se radi i brzo reagujete. Prilično ste prilagodljivi, mozak vam brzo radi i uspešno prevazilazite probleme.

LJUBAV: Potpuno ste zadovoljni vezom. Uživate da drugoj strani pravite sitna iznenađenja i na taj način mu pokazujete ljubav. Prija vam osećaj da nekome pripadate i da ste voljeni.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju stari problem je i dalje prisutan. Niti se bavite rekreacijom niti sportom. Maltene se ne krećete uopšte. Sve je to dovelo do tromosti.

STRELAC

POSAO: Na poslu iskrsavaju sitne teškoće. Prilično ste prilagodljivi, tako da bez većih trzavica rešavate problem u hodu. Odlični ste u smirivanju situacije i prevazilaženju panike.

LJUBAV: Ne prija vam samoća. Imate želju da volite, da se nekome posvetite i da budete voljeni. Da bi došlo do promena potrebno je da se aktivirate, ali nemate volju da to uradite.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Štagod da radite u cilju njegovog održanja nastavite istim tempom pošto su rezultati očigledni. Ukoliko ste bili bolesni zdravlje se stabilizuje.

JARAC

POSAO: Niste zadovoljni situacijom na poslu. Napravili ste detaljne planove i dogovore. Iznenadna promena planova vas izbacuje iz takta. Teško vam je da se prilagodite.

LJUBAV: Odličan dan za novo poznanstvo. Do njega dolazi preko posla. Druga strana ostavlja odličan utisak. Pokazujete zanimanje sve dok ne saznate da nije slobodna.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa zubima. Poželjno je da zakažete redovnu kontrolu kod stomatologa. Čak i ukoliko nemate problema stomatolog će imati posla.

VODOLIJA

POSAO: Nezadovoljni i zabrinuti zbog finansija. Došli ste u situaciju da vam jedan posao nije dovoljan da bi mogli normalno da živite. U potrazi ste za novom, dodatnom zaradom.

LJUBAV: Situacija u braku nije najbolja. Prisutna je distanca između vas i bračnog partnera. Nemate želju da se borite za poboljšanje odnosa tako da tekuću situaciju mirno prihvatate.

ZDRAVLJE: Nervni sistem je osetljiv. Očekuje vas pad raspoloženja. U pitanju je problem prolaznog tipa, a uzrokovan je neadekvatnom poslovnom i privatnom situacijom.

RIBE

POSAO: Odnos sa kolegama je prilično dinamičan. Iako obično izbegavate sukobe danas ste drugačije raspoloženi i odgovarate na prilično direktan način što drugu stranu iznenađuje.

LJUBAV: Nezadovoljni ste situacijom u braku. Niti imate dobru komunikaciju sa partnerom, niti se trudite da popravite odnos. Bračni partner ima sličan stav prema vama i braku.

ZDRAVLJE: Nervni sistem je osetljiv. Danas vas sve pogadja: od toga da je komunikcija sa kolegama agresivna do toga da komunikacije sa bračnim partnerom nema. Napeti ste.