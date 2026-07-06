U vreme kada su cene nekretnina i kirija dostigle rekordne nivoe širom Evrope, jedan nesvakidašnji potez privukao je pažnju javnosti. Umesto da proda zemljište procenjene vrednosti od oko 10 miliona evra, 89-godišnji Nemac odlučio je da ga pokloni kako bi na njemu bili izgrađeni stanovi za građane sa nižim primanjima.

Kako prenosi Blic Biznis, reč je o Otu Gugeru, koji živi u Minhenu, gradu koji godinama važi za jedno od najskupljih mesta za stanovanje u Nemačkoj. Njegova odluka izazvala je brojne pozitivne reakcije jer je, umesto višemilionske zarade, odlučio da doprinese rešavanju stambene krize.

Zemljište od 3.000 kvadrata namenjeno za pristupačne stanove

Guger je neprofitnoj fondaciji poklonio parcelu površine oko 3.000 kvadratnih metara, čija se tržišna vrednost procenjuje na oko 10 miliona evra. Na toj lokaciji planirana je izgradnja oko 20 stanova namenjenih ljudima koji zbog visokih cena teško dolaze do odgovarajućeg smeštaja.

Iako se odrekao ogromnog novca, zadržao je pravo da zajedno sa članovima porodice doživotno živi na tom imanju.

Želi zajednicu u kojoj će živeti mladi i stari

Kako je objasnio, njegova odluka nije bila motivisana finansijama, već željom da pomogne ljudima i stvori zajednicu u kojoj će zajedno živeti različite generacije.

Smatra da mladim porodicama, penzionerima i građanima sa skromnijim primanjima treba omogućiti pristupačan dom, posebno u Minhenu, gde su cene nekretnina među najvišima u Evropi.

Minhen se godinama bori sa stambenom krizom

Minhen je jedan od gradova u kojima su visoke cene stanova i kirija postale ozbiljan problem. Upravo zbog nedostatka pristupačnih nekretnina, mnogi mladi i porodice sve teže dolaze do sopstvenog doma.

Zbog toga je Gugerova donacija ocenjena kao primer kako privatna inicijativa može da pomogne u rešavanju problema koji pogađa veliki broj građana.

Poruka koja je obišla Evropu

Priča o nemačkom penzioneru brzo se proširila evropskim medijima, jer pokazuje da vrednost jedne nekretnine ne mora uvek da se meri isključivo novcem. Dok mnogi investitori na rastu cena vide priliku za veću zaradu, Guger je odlučio da svoje zemljište iskoristi za stvaranje novih domova i pruži šansu ljudima kojima je ona najpotrebnija.