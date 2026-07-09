Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez ponovo je pozvala na ukidanje međunarodnih sankcija i oslobađanje zamrznute državne imovine u inostranstvu kako bi se ubrzala obnova područja pogođenih zemljotresima, preneo je Rojters.

"Venecuela ima blokirane resurse širom sveta koji bi mogli da budu iskorišćeni za proces rekonstrukcije", rekla je Rodrigez za državnu televiziju VTV, navodeći da su sredstva potrebna i za programe zapošljavanja i obrazovanja. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i druge zemlje tokom protekle dve decenije uvele su niz sankcija Venecueli zbog optužbi za narušavanje demokratskih procesa i povezanost sa trgovinom narkoticima, dok većina tih mera i dalje ostaje na snazi.

Nakon zemljotresa, Vašington je privremeno, na period od četiri meseca, odobrio određene transakcije povezane sa pružanjem pomoći i sanacijom posledica katastrofe koje bi inače bile obuhvaćene sankcijama.

Rodrigez je rekla da je uputila pismo britanskom kralju Čarlsu sa zahtevom za oslobađanje venecuelanskog zlata koje se nalazi u trezorima Banke Engleske, kao i da je razgovarala sa čelnicima Međunarodnog monetarnog fonda o deblokadi finansijskih sredstava.

Banka Engleske godinama odbija da oslobodi oko 31 tonu venecuelanskog zlata koje se nalazi u njenim trezorima, a pitanje raspolaganja tom imovinom predmet je dugotrajnog sudskog spora pred britanskim sudovima, ističe Rojters.