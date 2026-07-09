Retrogradno kretanje planeta jedan je od najpoznatijih pojmova u astrologiji. Mnogi veruju da upravo u tim periodima češće dolazi do nesporazuma, kašnjenja, promena planova i emotivnih previranja.

Važno je, međutim, napraviti razliku između astronomije i astrologije. Astronomski gledano, planete se ne kreću unazad – reč je o prividnom kretanju koje nastaje zbog različitih brzina kojima Zemlja i druge planete obilaze oko Sunca. U astrologiji se tom fenomenu pripisuje simbolično značenje i smatra se da podstiče preispitivanje, usporavanje i vraćanje na nerešene situacije.

Šta znači retrogradno kretanje?

Retrogradno kretanje predstavlja prividnu promenu smera kretanja planete posmatrano sa Zemlje. Iako je u pitanju optička iluzija, astrolozi smatraju da tada dolazi do promena u energiji koju određena planeta simbolizuje.

Prema astrološkim tumačenjima, to je period u kojem je korisno usporiti, završiti započete obaveze i dobro razmisliti pre donošenja važnih odluka.

Retrogradni Merkur

Retrogradni Merkur je najpoznatiji astrološki period. Merkur simbolizuje komunikaciju, razmišljanje, učenje, tehnologiju i putovanja.

Astrolozi smatraju da tokom ovog perioda mogu biti češći:

nesporazumi u komunikaciji,

kašnjenja i promene planova,

tehnički kvarovi,

greške u dokumentaciji,

vraćanje starih poslovnih ili privatnih tema.

Zbog toga se često savetuje dodatna pažnja prilikom potpisivanja ugovora ili donošenja važnih poslovnih odluka.

Retrogradna Venera

Venera se u astrologiji povezuje sa ljubavlju, odnosima, zadovoljstvom, novcem i estetikom.

Kada je retrogradna, prema astrolozima, ljudi češće preispituju partnerske odnose, emocije i sopstvene vrednosti. Moguće je obnavljanje kontakta sa bivšim partnerima ili vraćanje nerešenih emotivnih pitanja.

Zbog toga mnogi astrolozi preporučuju oprez pri donošenju velikih odluka koje se tiču ljubavi ili većih estetskih promena.

Retrogradni Mars

Mars simbolizuje energiju, akciju, ambiciju i odlučnost.

Tokom njegovog retrogradnog perioda, astrološka tumačenja navode da može doći do pada motivacije, osećaja frustracije ili odlaganja planova. Neki ljudi tada lakše ulaze u sukobe ili osećaju pojačanu napetost.

Zbog toga se savetuje više strpljenja, kontrola impulsivnih reakcija i izbegavanje nepotrebnih konflikata.

Šta je sa ostalim retrogradnim planetama?

Retrogradni Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, prema astrologiji, više utiču na unutrašnji razvoj, dugoročne životne procese i kolektivne promene nego na svakodnevne događaje.

Njihovi retrogradni periodi često se povezuju sa preispitivanjem ciljeva, ličnim sazrevanjem i promenama koje se odvijaju postepeno.

Da li retrogradne planete zaista utiču na ljude?

Ne postoje naučni dokazi da retrogradno kretanje planeta utiče na ljudsko ponašanje ili svakodnevne događaje. Značenje retrogradnih planeta zasniva se na astrološkim verovanjima i simboličkim tumačenjima, a ne na naučno potvrđenim činjenicama.

Za one koji prate astrologiju, ovi periodi predstavljaju priliku za usporavanje, preispitivanje odluka i završavanje započetih obaveza, dok ih drugi posmatraju isključivo kao zanimljiv astrološki koncept.