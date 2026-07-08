Tramp se trenutno nalazi u Ankari na samitu NATO, gde su ga novinari pitali da li smatra da je američko primirje sa Iranom završeno.

"To je veoma zanimljivo pitanje. Za mene, mislim da je gotovo. Ne želim više da se bavim njima. Razgovaraću sa našim pregovaračima, oni žele da pregovaraju. Što se mene tiče, gubljenje je vremena sarađivati sa njima", rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

Komentari predsednika SAD dolaze nakon što je Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz.

Tramp je rekao da je američka vojska napala Irance veoma snažno.

"Bolesni su. Nešto nije u redu sa njima. Rekli smo im da idu i obave svoje sahrane, a umesto toga, oni su počeli da pucaju raketama i brodovima. Tako da smo ih veoma snažno udarili", rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, američki udari su bili 20 puta jači od iranskih napada.

"Rekao sam im da svaki put kada oni udare, i mi udaramo. Oni su prljavi igrači. Dakle, mi ih ne volimo, ja ih ne volim, oni su zli ljudi", dodao je Tramp.

Kako je ocenio, SAD su potrošile mnogo vremena sa Iranom.

"To su zli, bolesni ljudi, i moramo da ih se rešimo. Oni su rak. I znate šta radite? Morate rano da iskorenite rak", zaključio je on.

SAD i Iran su 17. juna potpisali Memorandum o razumevanju, kojim je obustavljena vojna vatra između dve zemlje i obavezali se na 60-dnevni pregovarački period kako bi se postigao konačni, trajni mirovni sporazum.