Osim neprijatnog svraba nakon uboda, njihovo uporno zujanje oko glave često remeti san i tera ljude da posegnu za različitim sredstvima protiv insekata.

Ipak, postoji jednostavan trik koji je poslednjih godina postao veoma popularan na društvenim mrežama. Za njega vam nisu potrebni skupi preparati, već samo dva sastojka koja većina ljudi već ima kod kuće.

Trik sa pirinčem i eteričnim uljem

Sve što je potrebno jeste da u malu posudu ili pepeljaru sipate šaku sirovog pirinča, a zatim dodate nekoliko kapi eteričnog ulja limunske trave.

Pirinač upija ulje i postepeno oslobađa njegov miris, pa prostor satima ostaje ispunjen aromom koju komarci ne podnose.

Posudicu možete postaviti na sto, pored prozora, na balkon ili terasu, odnosno na mesta gde najčešće boravite tokom večeri.

Zašto baš limunska trava?

Eterično ulje limunske trave jedno je od najpoznatijih prirodnih sredstava za odbijanje komaraca.

Pored njega, insekti izbegavaju i mirise:

citronele,

eukaliptusa,

lavande,

peperminta,

čajevca.

Nekoliko kapi ovih ulja može se koristiti u aroma-lampi ili difuzeru, dok ih mnogi razblažuju vodom i sipaju u bočicu sa raspršivačem kako bi osvežili prostoriju ili terasu.

Ne zaboravite još jednu važnu stvar

Koliko god prirodni trikovi bili korisni, stručnjaci upozoravaju da je najvažnije ukloniti mesta na kojima se komarci razmnožavaju.

Čak i mala količina stajaće vode u saksiji, kanti, oluku ili posudi može postati idealno mesto za polaganje jaja. Redovno pražnjenje i čišćenje takvih mesta može značajno smanjiti njihov broj u okolini doma.

Biljke koje mogu pomoći

Mnogi na balkonima i terasama gaje biljke čiji mirisi odbijaju insekte.

Među najčešćim izborima su:

bosiljak,

nana,

ruzmarin,

lavanda,

citronela.

Iako same po sebi neće potpuno ukloniti komarce, mogu doprineti da ih bude manje u neposrednoj blizini.

Još nekoliko korisnih saveta

Ako večeri provodite napolju, preporučuje se da nosite svetliju odeću dugih rukava i nogavica, jer tamne boje i otkrivena koža mogu privući više komaraca.

Takođe, mrežice na prozorima ostaju jedno od najefikasnijih rešenja za sprečavanje ulaska insekata u dom.

Kombinacijom ovih jednostavnih navika i prirodnih trikova možete znatno smanjiti broj komaraca oko sebe i bezbrižnije uživati u toplim letnjim večerima.