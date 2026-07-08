U centru pažnje našla se devojka čiji je izgled izazvao potpuno podeljene reakcije korisnika.

Sve je počelo kada je korisnica mreže X objavila fotografiju devojke sa plaže uz komentar:

„Na plažu pored nje je isto kao da si u manastir... Nije bolest sve što boli. Stigli paradajz turisti, vernici.“

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj pregleda, komentara i deljenja, a korisnici su se podelili u dva potpuno suprotna tabora.

Tetovaže pokrenule burnu raspravu

Razlog zbog kojeg je fotografija privukla toliku pažnju bio je spoj dve upečatljive tetovaže koje devojka ima na telu.

Na jednoj ruci nalazi se tetovaža hrišćanskog krsta, dok je na butini istetoviran motiv čipkastog haltera. Upravo taj kontrast bio je povod za brojne komentare i različita tumačenja.

Pojedini korisnici ocenili su da takva kombinacija šalje kontradiktornu poruku, navodeći da verski simboli ne bi trebalo da se kombinuju sa motivima koje oni povezuju sa senzualnošću.

U komentarima su se mogli pročitati različiti stavovi, od kritika da se vera koristi kao estetski detalj, do ocena da se na taj način narušavaju tradicionalne vrednosti.

Drugi stali u njenu odbranu

Međutim, veliki broj korisnika društvene mreže X stao je u zaštitu devojke sa fotografije.

Mnogi su istakli da je problematičnije to što je osoba fotografisana bez pristanka i što je njena fotografija objavljena na internetu uz uvredljiv komentar.

Prema njihovom mišljenju, tetovaže predstavljaju lični izbor i ne mogu biti merilo nečije vere, karaktera ili moralnih vrednosti.

Brojni komentatori naglasili su da svako ima pravo da odluči kako će izgledati i koje će motive nositi na svom telu, bez straha od javnog osuđivanja.

Gde je granica između kritike i javnog posramljivanja?

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje koje se sve češće postavlja na društvenim mrežama – gde prestaje pravo na iznošenje mišljenja, a gde počinje javno posramljivanje drugih ljudi.

Mnogi smatraju da društvene mreže sve češće postaju prostor u kojem se nepoznate osobe fotografišu bez dozvole, a zatim izlažu kritikama i podsmehu hiljada korisnika.

S druge strane, ima i onih koji veruju da javno objavljene fotografije i način odevanja ili izražavanja prirodno izazivaju komentare i različita mišljenja.

Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno – fotografija sa plaže u Crnoj Gori izazvala je burnu polemiku i još jednom pokazala koliko brzo jedna objava može postati viralna kada dotakne teme poput vere, identiteta, slobode izražavanja i društvenih normi.