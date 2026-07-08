Edvards, komandant 5. eskadrile za pomorska borbena dejstva helikopterima, vodio se kao nestao nakon što su tri člana četvoročlane posade helikoptera MH-60S „Morski jastreb“ (Sea Hawk) spasena iz mora, nakon onoga što je Američka ratna mornarica opisala kao prinudno sletanje na vodu. Potraga za Edvardsom obustavljena je nakon više od 102 sata, saopštila je u nedelju Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država, piše CBS News.

Potraga je obuhvatila područje veće od oko 36.300 kvadratnih kilometara, a u njoj je učestvovalo više nosača aviona, razarača naoružanih vođenim raketama, helikopterskih eskadrila, protivpodmorničkih eskadrila i aviona Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država, navela je Američka ratna mornarica.

Tri člana posade koja su spasena vraćena su na nosač aviona „Džordž H. V. Buš“, kojem je helikopter bio dodeljen.

Uzrok prinudnog sletanja na vodu i dalje je predmet istrage, saopštila je Američka ratna mornarica. Prema navodima vojske, nije bilo nikakvih naznaka da je helikopter oboren neprijateljskim dejstvom.

„Neustrašivi vođa“

„Misli i molitve svakog pripadnika 10. udarne grupe nosača aviona upućene su porodici Edvards. Iako smo daleko od kuće, naša iskrena podrška ostaje uz vas“, izjavio je u saopštenju u utorak komandant 10. udarne grupe nosača aviona, kontraadmiral Tod Simikata.

Simikata je opisao Edvardsa kao „neustrašivog vođu“ čije nasleđe nikada neće biti zaboravljeno.

Vršilac dužnosti sekretara Američke ratne mornarice Hung Kao saopštio je da je naložio da Edvards bude posthumno unapređen u čin kapetana bojnog broda, za koji je već bio izabran.

„Duboko sam zahvalan svakom mornaru i pripadniku ratnog vazduhoplovstva koji je učestvovao u potrazi i koji nastavlja da pruža podršku njegovoj porodici, prijateljima i saborcima“, rekao je Kao.

Edvards je bio rodom iz Ouklanda, u američkoj saveznoj državi Oregon, i služio je u mornarici 20 godina, nakon što je diplomirao fiziku i postao oficir kroz program Obuke rezervnih oficira Ratne mornarice.

Godine 2008. stekao je zlatna pilotska krila kao pilot helikoptera, a tokom karijere služio je u 22. eskadrili za pomorska borbena dejstva helikopterima, 84. eskadrili za pomorska borbena dejstva helikopterima, 4. grupi za specijalna ratna dejstva Ratne mornarice, 85. eskadrili za pomorska borbena dejstva helikopterima, da bi u julu prošle godine preuzeo komandu nad 5. eskadrilom za pomorska borbena dejstva helikopterima, saopštila je Američka ratna mornarica.

Oglasila se njegova supruga

Iza Edvardsa su ostali supruga Rebeka Edvards i njihovo dvoje dece, saopštila je vojska.

„Duboko smo zahvalni svakom mornaru, pilotu i pripadniku ratnog vazduhoplovstva koji je uložio bezbroj sati, izuzetno znanje i nepokolebljivu odlučnost u nastojanju da vrati Gejba kući“, navela je Rebeka Edvards u saopštenju.

„Gejb je posvetio svoj život služenju svojoj zemlji sa čašću, hrabrošću i predanošću. Predvodio je ljude sa skromnošću, integritetom i saosećanjem, uvek stavljajući svoje ljude ispred sebe. Za one koji su služili uz njega bio je poštovan komandant i mentor. Za našu porodicu bio je ljubav mog života, izuzetan otac svojoj deci i oslonac našeg doma. Njegova najveća radost oduvek je bila njegova porodica.“