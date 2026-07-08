Ovako je pres-sekretar predsednika Dmitrij Peskov komentarisao napad ukrajinskih oružanih snaga na kompresorsku stanicu gasovoda „Plavi tok“.

On je istakao da je Moskva više puta skretala pažnju svojih turskih kolega na opasne aktivnosti kijevskog režima usmerene protiv gasne infrastrukture.

„Svakako preduzimamo sve moguće mere da minimiziramo opasnost od takvih napada. Ali, naravno, očekujemo da će naše turske kolege i druge zemlje iskoristiti svoj uticaj da upozore kijevski režim na takve akcije“, rekao je portparol Kremlja.

Peskov je primetio agresivnost kijevskog režima i njegovu sklonost terorističkim napadima na kritične objekte međunarodne energetske mreže.