Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, izjavio je danas da Italija više neće da odgovara na provokativne izjave američkog predsednika Donalda Trampa kako ne bi podsticala sporove među saveznicima.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni prošlog meseca optužila je Trampa da je izmislio priču nakon što je američki predsednik u intervjuu za italijansku televiziju La7 rekao da ga je ona na samitu Grupe sedam (G7) u Francuskoj "molila" da se fotografišu zajedno, prenosi Rojters.

Uoči sastanka lidera NATO-a u Ankari, Tramp je ponovo podstakao polemiku objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj je podelio fotografiju Melonijeve kako ga gleda odozdo, uz natpis: "Potrebna zabrana prilaska".

"Tramp govori u svoje ime. Imamo predsednika Sjedinjenih Američkih Država koji voli da provocira, posebno na društvenim mrežama. Odlučili smo da više ne odgovaramo na takve izjave kako ne bismo podsticali sporove među saveznicima", rekao je Tajani u intervjuu za list "Stampa".

On je dodao da će Italija ostati prijatelj i strateški partner Sjedinjenih Američkih Država, kao i Evrope.

Meloni je ranije bila jedan od najglasnijih evropskih saveznika Trampa i jedini evropski lider koji je prisustvovao njegovoj inauguraciji 2025. godine, međutim, ove godine kritikovala je američkog predsednika zbog njegovih napada na papu Lava XIV, nakon što je poglavar Rimokatoličke crkve osudio sukob sa Iranom.

Tramp je potom uzvratio optužbom da Meloni nema dovoljno hrabrosti.

Italijanski list "Foljo" danas je na naslovnoj strani ismejao Trampovu objavu, objavivši fotografiju američkog predsednika sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom uz isti natpis - "Potrebna zabrana prilaska".