Glavni akter nije čovek, već jedna štuka koja je svojim neobičnim ponašanjem potpuno zbunila ribolovca, ali i hiljade ljudi koji su pogledali video.

Naime, nakon uspešnog ulova, ribolovac je odlučio da ribu vrati u njeno prirodno stanište, što je uobičajena praksa među mnogim ljubiteljima sportskog ribolova. Međutim, umesto da otpliva u dubinu, štuka je učinila nešto što niko nije očekivao.

Čim bi je spustio u vodu, riba bi se ponovo okrenula i vratila pravo ka obali, kao da ne želi da napusti čoveka koji ju je malopre izvukao iz reke. Ribolovac je nekoliko puta pokušao da je vrati u vodu, ali se scenario uporno ponavljao.

Ovakvo ponašanje potpuno ga je iznenadilo, pa je odlučio da sve zabeleži kamerom i podeli na društvenim mrežama. Snimak je ubrzo počeo da se deli velikom brzinom, a korisnici interneta nisu propustili priliku da u komentarima daju svoja duhovita objašnjenja ovog neobičnog susreta.

Uz objavljeni video ribolovac je kratko napisao: "Kad te riba voli, ne može bez tebe." Upravo ta rečenica dodatno je podstakla lavinu šaljivih komentara.

Jedan korisnik našalio se da vlasniku snimka više nije potreban ribolovački pribor.

"Tebi ni ne treba štap za pecanje, samo stavi kantu pored obale i čekaj", napisao je kroz šalu.

Drugi je dodao da riba možda ima sasvim drugačije planove.

"Očigledno želi na roštilj... ili u supu", glasio je jedan od komentara koji je prikupio veliki broj reakcija.

Posebnu pažnju privukao je i komentar u kojem je jedan korisnik kroz humor prokomentarisao da je "i njoj dosadila situacija u državi, pa je rešila da joj neko skrati muke", što je izazvalo brojne reakcije i smeh ostalih korisnika.

Iako mnogi pokušavaju da pronađu logično objašnjenje za ovakvo ponašanje, stručnjaci podsećaju da ribe nakon borbe na udici mogu biti dezorijentisane i iscrpljene, zbog čega im je ponekad potrebno više vremena da se potpuno oporave i otplivaju u dubinu. U pojedinim slučajevima mogu se zadržavati uz obalu ili se kratko vraćati ka mestu na kojem su puštene.

Bez obzira na razlog, ovaj nesvakidašnji prizor postao je jedan od najgledanijih snimaka dana i još jednom pokazao da priroda često priredi scene koje je teško objasniti, ali ih je nemoguće zaboraviti. Ono što je počelo kao sasvim običan odlazak u ribolov završilo se viralnim hitom koji je nasmejao hiljade ljudi širom regiona.