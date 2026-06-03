Prema navodima policije, više informacija biće naknadno objavljeno, preneo je Skaj njuz.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije potvrdilo je da je u nesreći učestvovao helikopter Kraljevske mornarice, dok je portparol mornarice naveo da se incident dogodio jutros pre četiri sata u blizini mesta Sourton u Devonu.

Zbog incidenta je zatvoren veći broj puteva u okolini, uključujući delove oko auto-puteva A386 i A30, dok se očekuju poremećaji u saobraćaju tokom dana.

Prema podacima saobraćajnih službi, ograničenja u saobraćaju na izlazima sa A30 ka A386 mogu da traju do oko 12.30 časova.

U blizini Devona nalaze se i dve važne baze Kraljevske mornarice za helikoptere.