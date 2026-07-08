Život Amerikanke Dijane Hokberg iz savezne države Floride promenio se u trenutku kada joj je porodični prijatelj postavio, naizgled, sasvim obično pitanje.

"Da li bi želela da pronađeš svoju biološku majku?"

Pitanje ju je potpuno zbunilo. Godinama je živela u uverenju da joj je biološka majka umrla dok je još bila dete i nikada nije sumnjala u priču koju je slušala od najranijeg detinjstva. Međutim, upravo taj razgovor pokrenuo je potragu koja će potpuno promeniti sve što je mislila da zna o sebi.

Otkriće koje joj je srušilo ceo svet

Odlučila je da istraži svoje poreklo, očekujući da će možda pronaći tek poneki detalj iz prošlosti. Umesto toga, dočekao ju je šok.

Saznala je da je usvojena, ali ni to nije bilo najteže otkriće.

Kako je istraživanje odmicalo, pojavile su se ozbiljne sumnje da je njeno usvajanje bilo povezano sa ilegalnim mrežama trgovine bebama koje su decenijama delovale u Sjedinjenim Američkim Državama.

Najviše ju je pogodila činjenica da nije postojala potpuna i pouzdana dokumentacija o njenom rođenju.

– Saznati da sam usvojena bilo je jedno, ali otkriti da ne postoji verodostojna dokumentacija o mom rođenju bilo je nešto sasvim drugo. Bila sam šokirana – ispričala je Dijana.

Naglasila je da ovo saznanje nije promenilo njenu ljubav prema ljudima koji su je odgajili.

– Najviše me bolela tajna. Što sam više učila o trgovini decom, sve manje sam razmišljala o svojim usvojiteljima, a sve više o sistemu koji je omogućio da se tako nešto dešava, rekla je.

Dokumenti nisu davali odgovore

U pokušaju da otkrije istinu nailazila je na brojne prepreke.

Dokumentacija je bila nepotpuna, pojedini članovi šire porodice odbijali su da razgovaraju, dok su je drugi upućivali na advokate ili izbegavali konkretne odgovore.

Takve okolnosti dodatno su učvrstile njenu sumnju da se iza njenog usvajanja krije mnogo složenija priča nego što je mogla da zamisli.

Trag je vodio do sedamnaestogodišnje devojke

Preokret je usledio kada je, uz pomoć poznanika iz Kanade, došla do podataka o devojci po imenu Dona.

Prema informacijama do kojih je došla, Dona je imala samo 17 godina kada je rodila dete i učestvovala u tajnom dogovoru vezanom za usvajanje.

– Nemam predstavu koliko je novca dobila za mene – rekla je Dijana, dodajući da veruje kako njeni usvojitelji možda nisu ni znali da je čitav postupak imao nezakonitu pozadinu.

Crno tržište beba godinama je postojalo u Americi

Istoričari navode da su između četrdesetih i šezdesetih godina prošlog veka u SAD postojale brojne ilegalne mreže za usvajanje.

Posrednici su u mnogim slučajevima zarađivali prodajom beba, dok su dokumenta često bila falsifikovana ili nepotpuna. Usvojitelji su, s druge strane, uglavnom verovali da prolaze potpuno zakonitu proceduru.

Istinu je ipak saznala, ali prekasno

Posle dugogodišnje potrage Dijana je konačno uspela da pronađe svoju biološku porodicu.

Od braće i sestara saznala je da njena biološka majka nije umrla kada je ona bila dete, kako je godinama verovala, već je preminula tek u svojoj 30. godini života.

To saznanje donelo joj je i olakšanje i veliku tugu.

– Samo bih volela da sam imala priliku da je upoznam. Kada sam saznala istinu, svet mi se okrenuo naglavačke, ali sam zahvalna što konačno znam šta se zaista dogodilo – zaključila je.

Njena priča danas služi kao podsetnik da mnoge porodične tajne, ma koliko dugo bile skrivane, jednog dana ipak isplivaju na površinu.