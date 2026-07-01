Američki pilot je nestao nakon što se helikopter MH-60S Sea Hawk srušio u Arapskom moru u sredu.
"Sea Hawk", koji je bio raspoređen na nosaču aviona USS Džordž HW Buš, bio je primoran da izvrši prinudno sletanje oko 3:30 ujutru, saopštila je američka 5. flota.
"Nema naznaka da je vanrednu situaciju izazvala neprijateljska akcija2, napisali su zvaničnici na X.
"Tri od četiri člana posade helikoptera su pronađena i nalaze se u stabilnom stanju na brodu USS Džordž HW Buš", dodala je 5. flota.
Mornarica i dalje traga za nestalim članom posade, a incident je još uvek pod istragom.
Komentari (0)