Bugarska, bez obzira na to koja je vlast na čelu države, ističe svoju privrženost obavezama u okviru NATO-a, što znači spremnost da dozvoli vojno korišćenje sopstvene teritorije, izjavila je u intervjuu za rusku agenciju RIA Novosti ambasadorka Rusije u Bugarskoj, Eleonora Mitrofanova.

Ona je navela da Bugarska, sa svakom vladom, dosledno naglašava svoju privrženost „savezničkim obavezama“ u okviru NATO-a.

„Iza ove zgodne formulacije krije se jednostavna istina: Sofija će poslušno ispunjavati sve zahteve Severnoatlantskog saveza, uključujući i dopuštanje vojnog korišćenja sopstvene teritorije u tuđim interesima“, naglasila je ambasadorka.

Rusija tvrdi da poslednjih godina NATO pokazuje neviđenu aktivnost duž njenih zapadnih granica. Ističu da Alijansa proširuje svoje inicijative i to opisuje kao „obuzdavanje ruske agresije“. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog jačanja vojno-političkog prisustva NATO-a u Evropi. U Kremlju ističu da Rusija nikome ne preti, ali da neće ostaviti bez odgovora na poteze koji bi mogli da ugroze njene interese, piše ruska agencija.

BONUS VIDEO