Francuski predsednik Emanuel Makron pokušao je da poljubi ruku Emini Erdogan, supruzi turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, ali ga je ona snažno zaustavila, navodi se u prenosu lidera NATO-a koji stižu na prijem koji je priredio turski predsednik Redžep Tajip Erdogan na marginama samita NATO-a u Ankari, prensi ruska agencija RIA Novosti.

Makron i njegova supruga Brižit popeli su se stepenicama do trema predsedničke palate, gde su ih dočekali turski lider i njegova supruga.

Francuski predsednik se rukovao sa svojim turskim kolegom, dva puta ga zagrlio i potapšao po leđima. Erdogan je, u međuvremenu, bio mnogo rezervisaniji.

Emina je istovremeno pozdravila Brižit. Makron se zatim okrenuo ka supruzi turskog predsednika i nespretno pokušao da joj poljubi ruku.

Sagnuvši se i skoro dodirnuvši Emininu ruku usnama, francuski lider je shvatio da je ona na silu vuče u suprotnom smeru i vratio se u prvobitni položaj, pokušavajući da ublaži nezgodu širokim osmehom, prenosi ruska agencija.

BONUS VIDEO