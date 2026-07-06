Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 12 do 32 stepena.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima slab i umeren, zapadni vetar i najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.

U sredu prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine. U četvrtak i petak pretežno sunčano.

Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 °C.

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