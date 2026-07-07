Nakon sunčanih i veoma toplih dana, Srbiju već sutra očekuje promena vremena. Hladni front koji se trenutno premešta preko centralne Evrope doneće naoblačenje, kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

U ovom trenutku snažan oblačni sistem prati hladni front koji se kreće preko centralne Evrope, a već tokom sutrašnjeg dana stići će i do naše zemlje.

Prvo na udaru Vojvodina, zatim ostatak Srbije

Naoblačenje će Srbiju zahvatiti već od jutarnjih sati, kada se prve padavine očekuju u Vojvodini.

Tokom prepodneva kiša i pljuskovi biće uglavnom izolovani, dok će se posle podne padavine proširiti na područja južno od Dunava i Save.

Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 28 do 32 stepena, dok će u Beogradu biti do 29 stepeni.

Sa prolaskom hladnog fronta počeće da duva jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i Negotinskoj Krajini povremeno biti veoma jak.

Istovremeno će usled prodora svežije vazdušne mase temperatura biti u padu.

Nema opasnosti od jačih oluja

Meteorolozi navode da će hladni front do Srbije stići oslabljen nakon prolaska preko Panonske nizije.

Zbog toga se ne očekuju obilnije padavine niti razvoj jačih oluja sa grmljavinom koje bi mogle da izazovu ozbiljnije probleme.

Već krajem dana očekuje se razvedravanje sa severa zemlje, pa će četvrtak i petak doneti prijatnije i umereno toplo vreme.