Evropska komisija je odobrila samo 15,1 milijardu evra od 16,2 milijarde evra koje je Francuska tražila u okviru programa Evropske bezbednosne akcije za Evropu (SAFE). Razlog za to su bili strogi kriterijumi koje je sam Pariz promovisao, izveštava Financial Times.

Prema publikaciji, Francuska je insistirala da 65% troškova proizvodnje treba da potiče iz EU, a udeo trećih zemalja ograničen na 35%.

Međutim, ova pravila su uticala i na francuske projekte u kojima su učestvovali britanski partneri, posebno na zajedničko preduzeće MBDA. Na kraju, Velika Britanija nije potpisala sporazum sa EU, a pregovori su propali.