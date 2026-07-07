Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da će težnja NATO-a ka militarizaciji "do krajnjih granica" na kraju dovesti do poraza Alijanse.

"Ako žele da se militarizuju do krajnjih granica, sve će se na kraju jednostavno završiti porazom u njihovoj trci za sopstvenu nadmoć", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare, preneo je Sputnjik.

On je ocenio da evropske zemlje više ne mogu da prikriju teško stanje svojih ekonomija, uključujući nemačku, navodeći da socijalni sektor trpi posledice, da se smanjuju socijalna davanja i da se civilna privreda seli iz Evrope u Sjedinjene Američke Države zbog povoljnijih uslova poslovanja.

Govoreći o odnosima NATO-a i Rusije, Lavrov je rekao da izjave Alijanse da nije u ratu sa Rusijom nisu iskrene.

"Oni, za sada, tvrde da ne ratuju protiv nas, ali to je neiskreno", rekao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, Ukrajina uz direktno učešće evropskih i američkih vojnih struktura dobija naoružanje, obaveštajne podatke i satelitske informacije.

Lavrov je naveo da se Kijevu dostavljaju i podaci za izbor i procenu ciljeva, kao i za programiranje sistema naoružanja kojima se, kako je rekao, gađaju ruski građani i civilni objekti.