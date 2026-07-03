Dođe Mujo pijan kući i odjednom se čuje:
- Bum!
Pita Fata:
- "Mujo, šta je to palo?"
- "Kaput," odgovori Mujo.
- "Kako se kaput toliko čuje?"
- "Bio ja u njemu!
Zanimljivosti
Vic dana: Dođe Mujo pijan kući i odjednom se čuje...
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Dođe Mujo pijan kući i odjednom se čuje:
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
0min
Tela dece ne mogu da prepoznaju ni članovi porodice: Žrtve zemljotresa u Venecueli broje se u hiljadama
8min
UŽIVOŽetva noći terora: Udar od milijardu dolara u Kijevu! Ono što se dogodilo u Ukrajini za jedan dan opisano kao "mini Hirošima"
9H
Naučnici i danas ne mogu da objasne ovaj slučaj: Blizanci razdvojeni na rođenju imali iste žene, psa, posao i navike
9H
Joj bre što joj je dobro odelo: Kejt Midlton se pojavila na Vimbldonu, ali ono što je obukla je oborilo sve sa nogu
22H
"Svakim danom je sve gore uprkos terapijama" Karleuša slomljena zbog leukemije: "Da moj pakao bude veći..."
16H
Godinama gradio karijeru napadajući Srbe: Evo šta je pisao novinar Komnenić kome je zabranjen ulazak u Srbiju
13H
Ove građane upravo čeka 7.000 dinara, treba samo da ponesu ličnu kartu do Pošte: Danas je saopštena nova vest, stiže još novca
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!
Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,0
|117,35
|117,7
|USD
|102,72
|103,03
|103,34
|CAD
|72,27
|72,48
|72,7
|AUD
|70,83
|71,04
|71,25
|GBP
|136,52
|136,93
|137,34
|CHF
|127,02
|127,4
|127,79
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)