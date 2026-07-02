Trampova administracija je u utorak odbacila obnavljanje trgovinskog sporazuma SAD sa Meksikom i Kanadom, pokrećući deceniju dugo zaustavljanje Severnoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini, dok traži izmene kako bi vratila proizvodnju u svoju matičnu zemlju.

Odluka, objavljena nakon šestogodišnjeg preispitivanja Sporazuma između SAD, Meksika i Kanade, zadržava sporazum na snazi još 10 godina sa godišnjim preispitivanjima pre isteka, osim ako se tri zemlje ne dogovore o izmenama.

- Sjedinjene Države nisu pristale da obnove USMCA u njegovom sadašnjem obliku - rekao je američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir u saopštenju.

- Kao rezultat toga, USMCA nije obnovljen. Sjedinjene Države će nastaviti da rade sa Meksikom i Kanadom kako bi otklonile nedostatke u sporazumu i naše trgovinske deficite sa ovim zemljama - dodao je Grir.

Grir je rekao da će Sjedinjene Države nastaviti bilateralne pregovore o USMCA sa Meksikom u drugoj polovini jula.

„Kanada će nastaviti da radi na rešavanju Trampovih carina“

Razgovori u Meksiko Sitiju će se fokusirati na jačanje severnoameričkih pravila o poreklu za automobile i drugu industrijsku robu i na ekonomsku bezbednost kako bi se sprečilo da druge zemlje imaju koristi od USMCA, rekao je visoki zvaničnik administracije.

Dominik Leblank, kanadski ministar zadužen za trgovinu između SAD i Kanade, rekao je da USMCA ostaje „u potpunosti na snazi“ do 2036. godine i može se obnoviti u bilo kom trenutku na period od 16 godina.

Leblank, koji je učestvovao u virtuelnom sastanku sa Grirom i meksičkim ministrom ekonomije Marselom Ebrardom, dodao je da će Kanada nastaviti da radi na rešavanju Trampovih carina na kanadski čelik, aluminijum, automobile i drvnu građu.

Šejnbaum: Danas nije rok

- Složili smo se da je važno da nastavimo naše razgovore i identifikujemo načine da osiguramo da trgovinski i investicioni okviri između Kanade, Sjedinjenih Država i Meksika nastave da podržavaju prosperitet i konkurentnost Severne Amerike - dodao je Leblank.

Odluka SAD je bila očekivana jer je Grir rekao da je potrebno više vremena za rešavanje problema sa Sporazumom o američkoj mešovitosti, uključujući rastući trgovinski deficit SAD sa Kanadom i Meksikom.

Pre nego što je objavljena odluka SAD, meksička predsednica Klaudija Šejnbaum je rekla da bi produženje moglo doći u bilo kom trenutku ako tri zemlje postignu dogovor tokom naredne decenije.

- Danas nije rok - rekla je Šejnbaum na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare u Meksiko Sitiju.

- Ako za pet meseci ili za tri godine strane kažu: Možemo ga produžiti za još 16 godina, može se produžiti - dodala je.

„Nije kao da se sve završava danas“

- Zajednički rad se nastavlja, nije kao da se sve završava danas - rekla je ona.

Tramp, koji je uveo carine od 25 odsto na meksičke i kanadske automobile, 50 odsto na metale i 10 odsto na preradu drveta, više puta je rekao da ne želi da produži USMCA, sporazum koji je stupio na snagu 2020. godine.

U to vreme ga je opisao kao „najbolji sporazum koji smo ikada postigli“.

U dve runde pregovora sa Meksikom, Trampova administracija je zahtevala da vozila proizvedena u Severnoj Americi sadrže 50 odsto američkih delova.