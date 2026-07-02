"NATO nije slepa poslušnost. Odluke u NATO-u se donose slobodnim konsenzusom svih država članica, a ne diktiraju ih pojedinačne države članice", rekao je Pistorijus za Špigel.

Pistorijus je rekao da ne očekuje nove kritike Sjedinjenih Američkih Država prema Nemačkoj tokom samita NATO-a, koji se održava u Turskoj sledeće nedelje, nakon neslaganja između nemačkog kancelara Fridriha Merca i Trampa oko američke strategije u ratu u Iranu.

Vašington je poslednjih meseci uznemirio saveznike promenljivim najavama o povlačenju trupa i resursa iz Evrope.

SAD su već saopštile da će povući 5.000 vojnika iz Evrope, i da će smanjiti vojnu imovinu koju bi Vašington obezbedio za Evropu u slučaju krize.