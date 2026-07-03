Sekretarijat za poljoprivredu Grada Beograda raspisao je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora na teritoriji grada za 2026. godinu, za koji je opredeljeno ukupno 174 miliona dinara.

Kako je navedeno u pozivu, rok za podnošenje prijava je 15. jul do 15 časova, a podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novog traktora sa kabinom ili zaštitnim ramom, sa standardnim delovima, uređajima i opremom, snage do 60 kilovata (kW), proizveden ili sklapan u Srbiji.

Dodaje se da su sredstva namenska i bespovratna, a dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 80 odsto od prihvatljivih troškova nabavke traktora bez poreza na dodatu vrednost (PDV), odnosno do milion dinara po korisniku.

Podnosilac prijave može konkurisati samo po osnovu jednog Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava koji raspisuje Sekretarijat za poljoprivredu u 2026. godini.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, Ulica Kraljice Marije 1.

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