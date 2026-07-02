- Pomoći ću u izgradnji treće stranke. Potreban je ozbiljan pokušaj da se utvrdi šta je zaista u interesu zemlje - rekao je Karlson za američke medije.

Ocenio je da između demokrata i republikanaca praktično nema razlike kada su u pitanju dve ključne teme – rat i finansije.

- To nije demokratija. To je jednostranački sistem koji se predstavlja kao demokratija i mora da bude razbijen. Biće treće stranke, a ja ću učiniti sve da do toga dođe - poručio je.

Bivši voditelj Foks njuza smatra da je administracija američkog predsednika "izdala Sjedinjene Američke Države" ulaskom u sukob sa Iranom pod pritiskom Izraela.

- Kako bilo koji američki birač može da podrži partiju koja interese strane države stavlja ispred interesa sopstvenih građana? Nemoguće je glasati za takve ljude - rekao je.

Prema njegovim rečima, nova politička opcija trebalo bi da bude usredsređena isključivo na interese Amerikanaca.

- Ako zarađujete 60.000 dolara godišnje, vaš životni standard opada, očekivani životni vek se smanjuje, a budućnost vaše dece izgleda sve lošije. Nikoga nije briga. Umesto toga stalno slušamo pitanje: 'Šta je sa Hamasom?' Zvanično me nije briga za Hamas. Prvi prioritet američke vlade mora da bude dobrobit sopstvenog naroda - rekao je Karlson.

Iako želi da učestvuje u stvaranju nove političke snage, Karlson tvrdi da nema nameru da se kandiduje za neku funkciju, prenosi Sputnjik.

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