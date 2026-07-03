Ona je rekla da je broj stradalih povećan za oko 300 u odnosu na prethodni dan, ali još uvek nije objavljena procena broja nestalih niti konačan broj žrtava, prenosi CNN.

Sumnje u zvanične podatke dodatno su pojačane nakon što je forenzički patolog iz savezne države La Gvaira, jednog od najteže pogođenih područja, za CNN rekao da broj koji saopštava vlada "ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih".

Prema rečima patologa, improvizovana mrtvačnica u kojoj radi obrađuje oko 400 tela dnevno, dok su kapaciteti hladnjača potpuno popunjeni.

Zbog nedostatka prostora, vreće sa telima privremeno se ostavljaju na otvorenom, gde visoke temperature ubrzavaju raspadanje posmrtnih ostataka.

"La Gvaira je neopisiva. Toliko je slučajeva, toliko porodica. Najteže su pogođene porodice sa nižim prihodima", rekla je patološkinja.

Ona je navela da mnoge porodice same izvlače tela svojih najbližih iz ruševina i donose ih u mrtvačnice, jer spasilačke službe ne uspevaju da odgovore na razmere katastrofe.

Prve procene Američkog geološkog zavoda ukazuju na veliku verovatnoću da je u zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale poginulo više desetina hiljada ljudi.

Sličnu procenu izneo je i koordinator Ujedinjenih nacija za Venecuelu Đanluka Rampolja del Tindaro, koji je rekao da međunarodne organizacije računaju na broj žrtava veći od do sada objavljenog.

Opoziciona venecuelanska liderka Marija Korina Mačado optužila je vlasti da prikrivaju razmere katastrofe i ograničavaju pristup informacijama, dok je organizacija za ljudska prava "Provea" ocenila da zvanični podaci otvaraju "više pitanja nego odgovora".

Zbog nedostatka zvaničnih informacija, građani se sve više oslanjaju na nezvanične baze podataka za prijavljivanje nestalih osoba, prenosi CNN.

Platforma "Venezuela Reporta", koja prikuplja podatke putem prijava građana, procenjuje da se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestali, iako te brojke nisu nezavisno potvrđene.

Predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez rekao je da se u najteže pogođenim delovima države La Gvaira u trenutku zemljotresa nalazilo oko 30.000 ljudi, od kojih je približno 20.000 evakuisano ili spaseno.

Pored rastućeg broja žrtava, veliki problem predstavlja i identifikacija tela.

Prema navodima forenzičara, mnoga tela su u poodmakloj fazi raspadanja, pa se identifikacija često obavlja na osnovu tetovaža, stomatoloških zahvata ili odeće, dok je DNK analiza uglavnom nedostupna zbog visokih troškova.

"Stiže mnogo dece čija tela više ne mogu da prepoznaju ni članovi porodice", rekla je patološkinja i dodala da su forenzičke službe preopterećene i da zaposleni rade pod ogromnim psihološkim pritiskom.

Rodrigez je istakla da vlasti sprovode stroge procedure identifikacije i postupanja sa žrtvama i da nijedno telo neće biti sahranjeno u masovnoj grobnici, preneo je portal VTV.

Predstavljajući izveštaj o posledicama dvostrukog zemljotresa, Rodrigez je navela da je u La Gvairi otvorena posebna mrtvačnica u kojoj se primenjuju nacionalni propisi i međunarodni protokoli za postupanje sa posmrtnim ostacima u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim katastrofama.

Prema njenim rečima, u proces identifikacije i obrade tela uključeni su Nacionalna služba za medicinu i forenzičke nauke (Senamecf), Kancelarija državnog tužioca i Matičarski registar Venecuele, kako bi se obezbedilo "zakonito i dostojanstveno postupanje prema žrtvama i njihovim porodicama".

Ona je objasnila da identifikacija tela podrazumeva primenu više forenzičkih metoda.

Postupak počinje identifikacijom putem otisaka prstiju i fotografskog evidentiranja, dok se u slučajevima kada to nije moguće koriste sudsko-medicinske analize zuba radi utvrđivanja identiteta.