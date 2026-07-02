Mladić i devojka u indonežanskoj provinciji Aćeh danas su javno, pred više desetina okupljenih, bičevani nakon što ih je šerijatski sud proglasio krivim za kršenje islamskog zakona zbog poljupca tokom prenosa uživo na društvenoj mreži TikTok.

Šerijatski sud osudio je 22-godišnjeg mladića i 25-godišnju devojku na po 21 udarac bičem zbog toga što su se ljubili iako nisu u braku.

Kazna je, piše Gardijan, izvršena pred najmanje 100 okupljenih građana na bini u gradskom parku u gradu Banda Aćeh, a sproveli su je izvršioci odeveni u ogrtače i sa kapuljačama.

Par koji je danas kažnjen prvobitno je bio osuđen na po 25 udaraca, ali je kazna smanjena na 21 udarac jer su već proveli četiri meseca u pritvoru.

Sud je naložio i oduzimanje mobilnog telefona i USB memorije sa snimkom TikTok prenosa, koji će biti uništeni kao dokazni materijal.

Par je uhapšen u aprilu nakon što je snimak prenosa uživo od 27. februara, na kojem se ljube u automobilu, postao viralan i doveo do prijava lokalnim šerijatskim vlastima.

Aćeh je jedina provincija u Indoneziji u kojoj se primenjuje šerijatsko pravo, a centralne vlasti u Džakarti odobrile su toj provinciji primenu verskog zakonodavstva 2006. godine, u okviru mirovnog sporazuma kojim je okončan separatistički sukob.

Propisi su 2015. godine prošireni i na nemuslimane, koji čine oko jedan odsto stanovništva provincije.

Šerijatski zakon u Aćehu predviđa do 100 udaraca bičem za prekršaje protiv javnog morala, uključujući preljubu i homos***ualne odnose.

Bičevanje je predviđeno i kao kazna za kockanje, konzumiranje alkohola, kao i za žene koje nose usku odeću i muškarce koji ne prisustvuju molitvi petkom, prenosi Tanjug.

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