Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da je švedske vlasti blagovremeno obaveste o rezultatima istrage, izjavio je ruski ambasador u Švedskoj Sergej Beljajev.

- Upućujemo notu švedskom Ministarstvu spoljnih poslova povodom ovog slučaja i još jednom izražavamo nadu, ako ne i zahtev, da budemo obavešteni o rezultatima istrage - rekao je Beljajev.

On je naveo da je od maja 2024. godine zabeleženo više od 25 napada na rusku diplomatsku misiju u Stokholmu.

- Danas smo prvi put videli sam dron. Očigledno je ručno sastavljen, od delova izrađenih na 3D štampaču. Verujem da ima mali domet i da je lansiran negde iz Stokholma - kazao je ruski ambasador.

Prema njegovim rečima, za dve godine, koliko traju ovakvi napadi bespilotnim letelicama, ruska strana nije dobila nikakve rezultate istrage od švedskih vlasti.

Ruska ambasada u Švedskoj ranije je saopštila da je ponovo bila meta napada bespilotnim letelicama, od kojih je jedna nosila maketu eksplozivne naprave.

U ambasadi su ocenili da je reč o pokušaju zastrašivanja diplomatskog osoblja i poručili da odgovornost za nastavak napada i njihove posledice snosi švedska strana.