Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je večeras novu meteorološku najavu u kojoj upozorava da se padavinska zona sa kišom, pljuskovima i grmljavinom polako premešta ka centralnim delovima Srbije, uključujući i Beograd.

Meteorolozi navode da će se tokom večeri nestabilno vreme proširiti na još nekoliko područja, dok se od petka očekuje postepena stabilizacija vremenskih prilika.

Kiša i pljuskovi stižu ka Beogradu

Prema najnovijoj najavi RHMZ-a objavljenoj u 19.50 časova, padavinska zona koja trenutno donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom na području Banata i istočne Bačke, u severnom strujanju polako će se premeštati prema:

Beogradu,

Šumadiji,

Pomoravlju,

Braničevu.

Istovremeno, tokom večeri kiša i lokalni pljuskovi očekuju se i u jugozapadnoj i južnoj Srbiji.

Sutra prestanak padavina i razvedravanje

Već u petak očekuje se postepeno smirivanje vremena.

Na severu Srbije jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost.

U ostalim krajevima zemlje jutro će biti oblačno sa kišom, ali će pre podne i sredinom dana padavine postepeno prestajati, uz delimično razvedravanje.

Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti pojačan severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22 stepena, dok će maksimalna dnevna biti od 26 do 30 stepeni Celzijusa.

Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Prema prognozi RHMZ-a, predstojeći vikend doneće pretežno sunčano vreme širom Srbije.

Početkom naredne sedmice očekuje se promenljivo vreme, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, dok će dnevne temperature ostati u okvirima proseka za početak jula.