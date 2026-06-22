Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je danas da Republika Srpska razume bezbednosne izazove sa kojima se suočava Izrael i da ostaje posvećena odbrani svog identiteta, ustavnog položaja i demokratskog legitimiteta, dok je istovremeno upozorila na opasnosti ekstremizma, antisemitizma i političkog osporavanja ustavnih prava.

Cvijanović je u obraćanju na Međunarodnom političkom samitu Jevrejskog novinskog sindikata (JNS) u Izraelu, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, istakla da je Izrael simbol opstanka, otpornosti i istrajnosti, kao i da srpski i jevrejski narod dele slična istorijska iskustva stradanja, progona i borbe za očuvanje identiteta.

Ona je navela da su i Srbi i Jevreji kroz istoriju naučili da sloboda ne može da se prepusti drugima na čuvanje i da suverenitet predstavlja osnovni uslov političkog i nacionalnog opstanka.

Govoreći o istorijskim stradanjima, Cvijanović je podsetila na Holokaust nad jevrejskim narodom i genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, ističući da su u logoru Jasenovac sistematski ubijani Srbi, Jevreji i Romi.

Prema njenim rečima, sećanje na žrtve nije samo pitanje prošlosti, već upozorenje budućim generacijama da prepoznaju opasnosti ekstremizma i mržnje.

Osvrćući se na napade na Izrael 7. oktobra, Cvijanović je ocenila da je zabrinjavajuće što su, kako tvrdi, u pojedinim delovima sveta navodno relativizovani masakri i opravdavani njihovi počinioci, dok je odgovornost prebacivana na žrtve.

Ona je naglasila da je Republika Srpska zauzela drugačiji pristup i pružila razumevanje bezbednosnim izazovima sa kojima se Izrael suočava.

Govoreći o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, Cvijanović je ocenila da se ta zemlja, tvrdi ona, i dalje suočava sa pitanjima suvereniteta, legitimiteta i demokratske odgovornosti, navodeći da "neizabrani strani zvaničnici" i dalje imaju mogućnost da nameću i menjaju zakone, smenjuju izabrane predstavnike i utiču na ustavni poredak.

Ona je istakla da se Republika Srpska zalaže za dijalog, poštovanje ustavnog poretka i doslednu primenu Dejtonski mirovni sporazum, uz stav da trajna rešenja mogu da se postignu isključivo dogovorom domaćih aktera.

Cvijanović je upozorila i na, kako tvrdi, navodno nasleđe radikalnih islamističkih pokreta koji su tokom rata devedesetih godina stigli u Bosnu i Hercegovinu, ocenivši da ekstremističke ideologije predstavljaju izazov za demokratska društva.

Ona je poručila da je neophodna intenzivnija saradnja demokratskih država u borbi protiv ekstremizma, uključujući razmenu obaveštajnih podataka i jačanje bezbednosnih partnerstava.