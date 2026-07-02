Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je potrebno preduzeti mere protiv migranata čija deca borave u Rusiji nelegalno i ne pohađaju vrtiće ili škole, prenose ruski mediji. Kako je navedeno, on je to izjavio na sednici međuresorne komisije za migracionu politiku, čiji je snimak objavio na svom kanalu na platformi „Maks”.

Pojačan nadzor nad maloletnicima Tokom sednice razmatrano je pitanje pooštravanja kontrole nad evidencijom maloletne dece stranih državljana na teritoriji Rusije.

Medvedev je podsetio da su od januara ove godine teritorijalni organi Ministarstva unutrašnjih poslova, regionalne vlasti i lokalne samouprave obavezni da razmenjuju podatke o toj deci, uključujući rezultate testova iz ruskog jezika, podatke o upisu u škole i prijavi boravišta.

- Ovaj mehanizam je usmeren na otkrivanje maloletnika koji nezakonito borave u zemlji i koji nisu uključeni u obrazovni sistem, i koji su u suštini van vidokruga državnih organa - naveo je Medvedev.

Prema njegovim rečima, novi sistem kontrole omogućiće efikasnije praćenje dece migranata koja nisu registrovana u zvaničnim evidencijama.On je dodao da mere i sankcije treba da budu usmerene na zakonske staratelje, a ne na samu decu.

(Politika onlajn)