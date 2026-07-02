Vest da Modžtaba Hamnei neće prisustvovati sahrani oca Alija Hamneija veoma je potresla javnost. Razlog je i više nego jasan - život mu je ugrožen.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei neće prisustvovati sahrani svog oca, bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, zbog bezbednosnih razloga, rekao je njegov predstavnik u Indiji.

Ajatolah Hakim Elahi rekao je za novinski kanal Indija tudej da su kontinuirane pretnje Izraela iranskim liderima razlog zašto Modžtaba Hamnei neće moći da prisustvuje sahrani oca.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac nedavno je zapretio da je Hamnei "označen za smrt", podstičući kratak odgovor Irana, čiji je ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio da će buduće pretnje biti dočekane "snažnim odgovorom".

Ajatolaha Alija Hamneija ubile su američke i izraelske snage 28. februara na početku rata protiv Irana.

Podsetimo, američke obaveštajne službe procenjuju da novi vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei i dalje ima ključnu ulogu u oblikovanju ratne i pregovaračke strategije zemlje, uprkos tome što od početka sukoba nije viđen u javnosti zbog povreda zadobijenih u američkom napadu u kojem je poginuo njegov otac, bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, objavio je CNN.