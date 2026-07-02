Iako nema neposrednih planova za razmeštanje nuklearnog naoružanja, zabrana ne sme da se ispreči litvanskoj bezbednosti, poručio je predsednik Gitanas Nauseda

Litvanske parlamentarne stranke složile su se da ukinu ustavnu odredbu kojom se zabranjuje nuklearno oružje na tlu ove zemlje, kazao je predsednik Litvanije Gitanas Nauseda.

"Geopolitička situacija se pogoršava. Naš Ustav je napisan kada su geopolitičke okolnosti bile potpuno drugačije", rekao je Nauseda, prenosi Rojters.

Predsednik Litvanije je rekao da nema neposrednih planova za skladištenje nuklearnog oružja u njegovoj zemlji, ali da bi uklanjanje odredbe osiguralo da Litvanija neće biti ograničena ako se bezbednosne okolnosti promene.