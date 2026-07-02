Izrael se suočava sa sve složenijom spoljnopolitičkom situacijom u vezi sa Iranom, dok se paralelno nastavljaju rasprave o daljem razvoju događaja na Bliskom istoku.

Pojedini zvaničnici smatraju da prostor za političke manevre postaje sve uži, a da će naredni potezi imati dugoročne posledice po odnose u regionu. O takvoj proceni govorio je i zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačev u izjavi za TASS.

Kosačov ocenjuje da je Izrael jedina strana koja je nedvosmisleno izašla kao gubitnik iz sukoba oko Irana. Kao prvi razlog naveo je činjenicu da Izrael ne učestvuje u pregovaračkom procesu, iako se tokom razgovora donose odluke o tome šta može, a šta ne može da preduzima, što je, prema njegovim rečima, za tu zemlju veoma nepovoljan položaj.

Ruski senator smatra da se dodatni pritisak stvara zbog predstojećih jesenjih izbora u Izraelu. Prema njegovoj oceni, premijer Benjamin Netanjahu do tada mora da ostvari konkretan politički rezultat, pri čemu izborni ishod za njega ima egzistencijalni značaj zbog krivičnog postupka koji se protiv njega vodi. Kosačev tvrdi da bi gubitak imuniteta za Netanjahua mogao da znači odlazak u zatvor.

Govoreći o daljem razvoju situacije, Kosačov je ocenio da se Netanjahu nalazi u poziciji koja se u šahu naziva zugcvang, odnosno u situaciji u kojoj svaki naredni potez dodatno pogoršava položaj.

Kao primer takvog položaja naveo je nastavak vojnih dejstava protiv Libana. Prema njegovim rečima, Izrael ne bi trebalo da nastavlja te operacije, ali ih ipak nastavlja zato što bi svaki drugačiji potez izgledao kao priznanje poraza.

Prema istoj proceni, slična dilema postoji i u odnosu prema Iranu i Sjedinjenim Američkim Državama. Kosačev tvrdi da Izrael ne bi trebalo da nastavi pritisak na Iran, ali to ipak čini kako ne bi ostavio utisak poraza.

Istovremeno, dodaje da Izrael nema interes da naruši odnose sa svojim glavnim saveznikom, Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je, prema njegovoj oceni, na to primoran izjavama da neće podržati eventualni sporazum između Vašingtona i Teherana.