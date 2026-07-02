Prema oceni penzionisanog potpukovnika američke vojske Danijela Dejvisa, odnosi između Zapada i Rusije ulaze u sve osetljiviju fazu, dok se istovremeno otvaraju pitanja o stvarnim vojnim mogućnostima zapadnih zemalja.

On smatra da razvoj događaja pokazuje rast napetosti, ali upozorava da postoje ozbiljna ograničenja koja bi mogla da utiču na svaki scenario direktnog sukoba.

Govoreći u emisiji na jednom Jutjub kanalu, Dejvis je izjavio da Zapad i dalje teži, kako je naveo, “strateškom porazu Rusije”, dodajući da se situacija postepeno približava mogućnosti direktnog sukoba između Zapada i Rusije, bez posrednika.

Prema njegovoj proceni, ključni problem za zapadne zemlje predstavlja nedovoljan vojni potencijal za takav scenario. On smatra da je Rusija u međuvremenu značajno ojačala svoj vojno-industrijski kompleks, dok su zapadne države poslednjih godina smanjivale vojne zalihe i istovremeno nagomilale velika dugovanja.

Dejvis je ocenio da su stvarne vojne mogućnosti Zapada znatno skromnije nego što se često predstavlja u javnosti. Posebno je istakao da zapadne zemlje, prema njegovim rečima, ne raspolažu sredstvima za vazdušne udare koja bi mogla da se uporede sa ruskim kapacitetima. Zbog toga je pozvao na, kako je rekao, “otrežnjenje” dok za to još postoji prilika.

U pozadini ovih ocena nalazi se i nastavak rasta vojnih aktivnosti u Evropi. Rusija poslednjih godina saopštava da beleži, kako navodi, neviđenu aktivnost NATO-a uz svoje zapadne granice. Alijansa proširuje svoje inicijative, ističući da je cilj takvih poteza odvraćanje od moguće agresije.

Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog povećanja vojnih snaga NATO-a u Evropi. U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova ranije su saopštili da Rusija ostaje otvorena za dijalog sa Alijansom, ali isključivo na ravnopravnoj osnovi, uz stav da Zapad treba da odustane od politike dalje militarizacije evropskog kontinenta.