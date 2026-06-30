Snažna politika ulaganja u zdravstvo dala je novi, konkretan rezultat, u Nišu je otvoren Centar za terapiju bola, koji stavlja tačku na godine čekanja, slanja pacijenata i odlaganja lečenja.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je da je ovo jasan signal da država više ne prihvata slabosti sistema, već ih rešava.

„Pacijent ne sme da trpi bol. To je crvena linija. Danas u Nišu imamo sve , i znanje i opremu , da pomognemo odmah. Nema čekanja, nema izgovora, nema odlazaka“, istakao je Lazarević.

Prvi put, građanima juga Srbije dostupna je kompletna terapija bola na jednom mestu , od dijagnostike do najsavremenijih intervencija.

„Ovo je država koja pokazuje snagu , da svakom čoveku obezbedi lečenje tamo gde živi. Nema više slanja u Beograd, nema više odlazaka u inostranstvo. Sistem radi za građane“, naglasio je direktor UKC Niš.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je ovo dokaz da se politika razvoja sprovodi u delo a ne samo na rečima.

„Ovo je novi standard. Za kratko vreme uradili smo ono što godinama nije postojalo. Ponosan sam na UKC Niš, na rukovodstvo i na sve ljude koji nose ovaj sistem“, rekao je Pavlović.

On je posebno istakao ključnu promenu za građane.

„Više se ne ide ni u Beograd ni u inostranstvo. Sve se radi ovde , u našem Nišu. To je pobeda odgovorne politike i države koja brine o svom narodu“, poručio je Pavlović.

Paralelno sa novim uslugama, najavljena su i dalja ulaganja, uključujući izgradnju novog niškog porodilišta, što pokazuje da se razvoj ne zaustavlja.

Ovo nije obećanje. Ovo je sistem koji radi, odmah reaguje i donosi rezultate.