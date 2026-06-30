Snažna politika ulaganja u zdravstvo dala je novi, konkretan rezultat, u Nišu je otvoren Centar za terapiju bola, koji stavlja tačku na godine čekanja, slanja pacijenata i odlaganja lečenja.
Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je da je ovo jasan signal da država više ne prihvata slabosti sistema, već ih rešava.

1

„Pacijent ne sme da trpi bol. To je crvena linija. Danas u Nišu imamo sve , i znanje i opremu , da pomognemo odmah. Nema čekanja, nema izgovora, nema odlazaka“, istakao je Lazarević.
Prvi put, građanima juga Srbije dostupna je kompletna terapija bola na jednom mestu , od dijagnostike do najsavremenijih intervencija.

2

„Ovo je država koja pokazuje snagu , da svakom čoveku obezbedi lečenje tamo gde živi. Nema više slanja u Beograd, nema više odlazaka u inostranstvo. Sistem radi  za građane“, naglasio je direktor UKC Niš.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je ovo dokaz da se politika razvoja sprovodi u delo  a ne samo na rečima.

„Ovo je novi standard. Za kratko vreme uradili smo ono što godinama nije postojalo. Ponosan sam na UKC Niš, na rukovodstvo i na sve ljude koji nose ovaj sistem“, rekao je Pavlović.

On je posebno istakao ključnu promenu za građane.

„Više se ne ide ni u Beograd ni u inostranstvo. Sve se radi ovde , u našem Nišu. To je pobeda odgovorne politike i države koja brine o svom narodu“, poručio je Pavlović.

Paralelno sa novim uslugama, najavljena su i dalja ulaganja, uključujući izgradnju novog niškog porodilišta, što pokazuje da se razvoj ne zaustavlja.

Ovo nije obećanje. Ovo je sistem koji radi, odmah reaguje i donosi rezultate.