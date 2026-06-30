Nakon višednevnog toplotnog talasa koji je pogodio Hrvatsku, posebno područje Jadrana, meteorolozi upozoravaju da već od srede stiže nagla promena vremena. Uz i dalje veoma visoke temperature, očekuju se jaki pljuskovi, grmljavina, grad, olujni udari vetra, a zatim i osetno zahlađenje.

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) navodi da će danas i sutra u većem delu zemlje biti veoma toplo, sa temperaturama od 34 do čak 39 stepeni. Na Jadranu će i noći ostati veoma tople, što dodatno povećava rizik po zdravlje, pa je za to područje i dalje na snazi crveno upozorenje zbog toplotnog talasa.

Ipak, već tokom srede sa severozapada stiže hladan front koji će doneti potpuno drugačije vremenske prilike. Od sredine dana očekuje se razvoj snažnih grmljavinskih oblaka, uz obilne pljuskove, grmljavinu i jak vetar. Najpre će nestabilnosti zahvatiti unutrašnjost zemlje, dok će se u večernjim i noćnim satima proširiti i na severni Jadran.

Meteorolozi upozoravaju da će pojedini pljuskovi biti spori i intenzivni, zbog čega postoji mogućnost urbanih i bujičnih poplava. Zbog velike količine energije nagomilane u atmosferi tokom prethodnih dana, povećana je i verovatnoća pojave grada.

Sa prolaskom hladnog fronta očekuje se i prodor znatno hladnijeg vazduha. U severnim krajevima duvaće jak, na udare i olujni severni i severoistočni vetar, dok će na severnom Jadranu zapuvati bura, koja će se u četvrtak proširiti i na Dalmaciju.

Već u četvrtak temperature će biti znatno prijatnije. Dnevni maksimum u većem delu Hrvatske kretaće se između 25 i 30 stepeni, što je i do deset stepeni manje nego prethodnih dana. Na obali i ostrvima, kao i u Dalmaciji i Istri, očekuju se temperature između 27 i 32 stepena.

Do kraja sedmice vreme će se postepeno stabilizovati. U petak će na Jadranu preovlađivati sunčano vreme, dok su u unutrašnjosti mogući kratkotrajni popodnevni pljuskovi. U subotu se u većini krajeva očekuje pretežno sunčano i stabilnije vreme.

DHMZ preporučuje građanima da redovno prate prognoze i upozorenja, jer se razvoj vremenske situacije može brzo menjati, a nivoi upozorenja tokom dana biti ažurirani.