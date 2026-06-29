Iran i Oman održali su prvi sastanak svog novoosnovanog zajedničkog Komiteta za Ormuz, na kojem se razgovaralo o budućem upravljanju tim plovnim putem, izjavio je danas zamenik ministra spoljnih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove, Kazem Garibabadi.

Garibabadi je u objavi na platformi X rekao da se sastanak održao tokom njegove posete glavnom gradu Omana, Muskatu i da mu je prisustvovao omanski ministar spoljnih poslova Abdulaziz el Hinai, prenosi iranska televizija Press.

On je kazao da su dve strane razgovarale o aktuelnim pitanjima koja se tiču Ormuskog moreuza i budućeg upravljanja tim plovnim putem.

"Tokom sastanka, pored razmatranja aktuelnih pitanja koja se tiču moreuza, razmenili smo mišljenja o njegovom budućem upravljanju u okviru pete klauzule Islamabadskog memoranduma o razumevanju i suverenim pravima priobalnih država", istakao je Garibabadi.

Sastanak je usledio nakon zajedničkog saopštenja koje su dve strane objavile 22. juna, nakon što su Muskat posetili predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bagera Kalibaf i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, u kojem su Oman i Iran naglasili da svi aranžmani koji se tiču Ormuskog moreuza moraju u potpunosti poštovati suverenitet i suverena prava dve priobalne države.