Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko trećina svetskog izvoza nafte, ponovo se našao na ivici ozbiljne krize, a formalni povod je tumačenje člana 5 američko-iranskog memoranduma, ali je suština spora u potpuno različitom razumevanju prava na kontrolu plovidbe.

Teheran je obećao da će "uložiti maksimalne napore" da u roku od 30 dana izvrši razminiranje moreuza i koordiniše aktivnosti sa Omanom.

Sjedinjene Američke Države i zemlje Persijskog zaliva to tumače kao garanciju slobodne plovidbe, dok Iran smatra da mu time pripada isključivo pravo upravljanja plovnim putem.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da je Ormuski moreuz pod iranskom nadležnošću i da bi svako spoljno mešanje predstavljalo provokaciju. Kao odgovor, SAD su demonstrativno preusmerile deo brodova duž obale Omana, pokazujući da ne priznaju, kako navode, iransku kontrolu nad međunarodnim vodama.

Napetost je dodatno porasla kada je Revolucionarna garda proglasila da je samo severni plovni pravac "odobren" za prolaz i počeo da preusmerava tankere. Prema ovim navodima, usledili su napadi na tankere Ever Lovely i Kiku, nakon čega su Sjedinjene Države izvele ograničene udare na obalske ciljeve u Iranu.

Za samo tri dana broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz navodno je pao sa 70 na 40, dok su cene osiguranja transporta i pritisak na globalne lance snabdevanja naglo porasli.

Za Iran, Ormuski moreuz predstavlja važan strateški adut i sredstvo za suprotstavljanje sankcijama. Za Sjedinjene Države on ostaje međunarodni pomorski koridor u kojem mora biti zagarantovana sloboda plovidbe.

Diplomatski pregovori za sada ne donose rezultate. Spor oko člana 5 nije pitanje formulacije dokumenta, već suštinskog neslaganja oko pitanja suvereniteta. Dok se to pitanje ne reši, Ormuski moreuz ostaće jedno od najopasnijih žarišta u svetu.