Pakt sa Nemačkom i Norveškom protiv ruskih podmornica

Starmer je rekao da će ulaganja u odbranu u naredne četiri godine iznositi gotovo 300 milijardi funti (oko 350 milijardi evra), odnosno da će godišnja izdvajanja porasti sa 54 milijarde na gotovo 80 milijardi funti do 2029. godine, prenosi Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, ukupan nivo izdvajanja za odbranu, uključujući povezane troškove, dostići će 4,2 odsto BDP, što je i dalje ispod cilja od pet odsto koji zagovara NATO. Odlazeći britanski premijer ocenio je da se svet suočava sa najvećim bezbednosnim izazovima u poslednjih nekoliko decenija, ukazujući na ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, rast međunarodnih tenzija i kampanje dezinformacija. On je istakao da je NATO danas važniji nego ikada i pozvao evropske zemlje da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu.

Vojska deset puta ubojitija

Plan predviđa obnovu zaliha municije, modernizaciju oružanih snaga i ulaganje od pet milijardi funti u bespilotne letelice i autonomne sisteme naoružanja, što je Starmer opisao kao najveću britansku investiciju u tu tehnologiju do sada. Britanski premijer je rekao da će novi plan ulaganja u odbranu omogućiti stvaranje "hibridne" Kraljevske mornarice, modernizaciju ratnog vazduhoplovstva bespilotnim letelicama koje će pratiti lovce tipa "tajfun", kao i jačanje kopnenih snaga koje će biti "10 puta ubojitije".

Plan predviđa ulaganja u rakete dugog dometa, oklopna vozila i sisteme za borbu protiv dronova, kao i 500 miliona funti za novu opremu komandosa i specijalnih jedinica i dodatnih 115 miliona funti za razvoj tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Starmer je rekao da će program otvoriti gotovo 60.000 radnih mesta i da će prioritet imati britanske kompanije, radnici i inovatori, uz uspostavljanje fonda od 50 milijardi funti za podršku izvozu britanske vojne industrije. Odlazeći britanski premijer ocenio je da će plan doprineti stvaranju "evropskijeg NATO", uz jačanje vojnih kapaciteta evropskih saveznika, ali ne na štetu transatlantskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

On je naveo da London sa Nemačkom razvija precizno navođeno naoružanje, dok sa Norveškom gradi fregate namenjene praćenju ruskih podmornica, kao i da će dodatnih 400 miliona funti biti izdvojeno za zajedničke projekte nabavke naoružanja sa saveznicima.

- Ovaj plan predstavlja našu najbolju procenu onoga što je zemlji potrebno da odgovori na izazove sadašnjeg trenutka i predstavlja osnovu na kojoj će, uveren sam, moj naslednik nastaviti da gradi - rekao je Starmer. Kasnije je dodao da ne sumnja da će i buduće laburističke vlade nastaviti da povećavaju izdvajanja za odbranu.

Pakt sa Nemačkom i Norveškom protiv ruskih podmornica

- Apsolutno sam siguran da je ovo platforma na kojoj će svako ko dođe posle mene moći da nastavi da gradi - rekao je odlazeći britanski premijer.

Starmer je poručio da će ishod rata u Ukrajini oblikovati Evropu u decenijama koje dolaze i ocenio da je potrebno pojačati pritisak na Rusiju kroz podršku ukrajinskoj odbrani i dodatne ekonomske mere protiv Moskve. Odgovarajući na pitanje novinara da li je novi plan dovoljan za odvraćanje eventualne ruske agresije protiv NATO, Starmer je rekao da je u to "potpuno siguran", navodeći iskustva stečena tokom rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku.

On je potvrdio i da će pojedini infrastrukturni i energetski projekti biti odloženi ili otkazani kako bi se obezbedila sredstva za odbranu, istakavši da "ne postoje laka rešenja" i da su neophodne teške političke odluke.