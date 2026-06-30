Društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona, a koji je očigledno nastao na hrvatskim putevima.

Na snimku se vidi kako vozač ljulja svoj kamion i kako se umalo direkno sudario sa autobusom koji dolazi iz suprotnog smera.

Snimak su napravile devojke koje su bile u vozilu iza kamiona.

„Ne u autobus, ne u autobus“, kažu devojke.

Vozač više puta prelazi u suprotnu traku i skreće sa puta na travnatu površinu i trotoar.

Devojke na snimku pitaju gde je policija i govore kako su ih ranije zvale.

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