Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da će, u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama, Iranu biti vraćeno šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koja se nalaze u Kataru, kao i da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca.

Tokom posete svetom gradu Komu, Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama "značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda".

Prema njegovim rečima, u okviru tog sporazuma ukinute su sankcije na iranski naftni i petrohemijski sektor, navodi Al Džazira.

- Prema utvrđenom planu, šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara naših zamrznutih sredstava u Kataru biće oslobođeno i vraćeno u zemlju. Naši napori će biti nastavljeni kako bismo povratili i preostala zamrznuta iranska sredstva - rekao je Pezeškijan.

On je dodao da je pokojni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, jasno poručio da Iran ne nastoji da stekne nuklearno oružje i naglasio da Teheran ostaje pri tom stavu.

- Uveravamo međunarodnu zajednicu da će naše nuklearne aktivnosti biti srazmerne potrebama zemlje i u okviru naših zvanično proklamovanih politika - poručio je iranski predsednik.