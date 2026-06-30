Solovjov je direktno pomenuo pogon kompanije MBDA UK u Stivenidžu, u Hertfordširu, gde se proizvode britanske krstareće rakete "storm šedou", i poručio da ne razume zašto Moskva ne gađa fabriku iz koje dolazi oružje kojim se napada Rusija.

- Svaki put kada pročitam da je još jedna raketa ‘storm šedou’ britanske proizvodnje pogodila ciljeve duboko u Rusiji, iskreno ne razumem zašto ne pogodimo fabriku ‘storm šedou’ u Velikoj Britaniji. U čemu je problem? - rekao je Solovjov, prenosi britanski "San".

Solovjov: Velika Britanija? Pa šta?

Solovjov je zatim dodatno pooštrio ton, odbacujući rizik od direktnog napada na Veliku Britaniju, članicu NATO-a.

- Pa… To je Velika Britanija. Pa šta? Šta tamo ima toliko vredno? - rekao je tokom televizijskog programa.

Ta izjava pokazuje koliko se u ruskim državnim medijima pomera granica javne retorike prema zemljama koje isporučuju oružje Ukrajini. Ono što je ranije predstavljano kao upozorenje sada sve češće zvuči kao otvoren poziv na udar po teritoriji NATO države.

U ovom slučaju meta nije pomenuta apstraktno, već vrlo konkretno: fabrika u Stivenidžu, povezana sa proizvodnjom raketa "storm šedou".

Zašto je Stivenidž pomenut kao meta

Glavni proizvodni pogon kompanije MBDA UK nalazi se u Stivenidžu, dok se dodatni inženjerski i proizvodni poslovi obavljaju u Bristolu i Boltonu.

MBDA UK je deo evropskog proizvođača raketnih sistema MBDA, a "storm šedou" je jedno od najvažnijih oružja dugog dometa koje je Velika Britanija isporučila Ukrajini.

Upravo zato je Solovjov uzeo ovu fabriku kao simbol britanske vojne pomoći Kijevu. Njegova poruka svodi se na tvrdnju da Rusija ne treba da udara samo lansere, skladišta ili jedinice koje koriste rakete, već i mesto gde se takvo oružje proizvodi.

To bi, međutim, značilo direktan napad na teritoriju Velike Britanije i otvaranje mnogo opasnije faze sukoba između Rusije i NATO-a.

"Storm šedou" pogodio ruske ciljeve duboko iza fronta

Izjave Solovjova usledile su posle navoda da su britanske rakete "storm šedou" korišćene u ukrajinskim napadima na ruske vojne ciljeve daleko iza linije fronta.

Pominju se napadi na komandni objekat Crnomorske flote u Sevastopolju, kao i, prema izveštajima, udari na rusku vojnu vazduhoplovnu bazu u Voronješkoj oblasti.

"Storm šedou" je krstareća raketa dugog dometa koja Ukrajini omogućava da gađa važne ruske ciljeve daleko od neposredne linije borbi. To uključuje komandne centre, skladišta, vojne baze, mostove, komunikacione tačke i objekte na Krimu pod ruskom kontrolom.

Za Kijev, ove rakete su sredstvo za udar po ruskoj dubini. Za Moskvu, one su dokaz da Velika Britanija i druge zapadne države sve dublje ulaze u rat kroz isporuku oružja koje pogađa rusku teritoriju.