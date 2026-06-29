Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će sastanak u Dohi o Iranu, koji treba da se održi sutra, i kojem će prisustvovati američki zvaničnici, "možda biti važan, a možda ne".

- Sastanak u Dohi ce možda biti važan, možda ne. Saznaćemo - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi CBS.

"Iran zatražio sastanak"

Tramp je ranije danas saopštio da je "Iran zatražio sastanak" i da će se on sutra održati u Dohi.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je ranije danas da će se sutra u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, i da će delegaciju SAD predvoditi američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner.

(Tanjug)